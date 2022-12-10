Fatih’te galibiyeti kutlamak isteyen Faslı taraftarları polis dağıttı

Fatih’te Faslı taraftarlar, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ın Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Polis ekipleri ise bir süre sonra taraftarlara müdahalede bulundu.

Fas Milli Takımı’nın Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Fatih’te bulunan Faslı taraftarlar da yaşanan galibiyeti kutlamak için caddelere akın etti, meşalelerle kutlama yaptı. Vatan Caddesi’nde bayraklarını açıp marşlar söyleyen kalabalığa, polis ekipleri bir süre sonra müdahalede bulundu.