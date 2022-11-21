Fatih’te "Fatih Edebiyat Günleri" "İmzalı Kitapların Peşinde" sergisiyle başladı

Fatih’te "Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul" üst başlığıyla düzenlenen "Fatih Edebiyat Günleri" başladı. 50 seçkin isim, Fatih Edebiyat Günleri çerçevesinde açık oturum, edebiyat gezisi, söyleşi, sergi ve şiir akşamı gibi 19 ayrı etkinlikte kültür ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

Fatih Belediyesi’nin "Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul" üst başlığıyla düzenlediği "Fatih Edebiyat Günleri" başladı. Fatih Edebiyat Günleri "İmzalı Kitapların Peşinde" sergisiyle kapılarını açtı. Edebiyat dünyasından 50 seçkin isim, Fatih Edebiyat Günleri çerçevesinde açık oturum, edebiyat gezisi, söyleşi, sergi ve şiir akşamı gibi 19 ayrı etkinlikte kültür ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

Etkinlikler, FKSM, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi, Medrese Davutpaşa, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 8 mekanda yapılacak. 4 farklı güzergahta edebiyat gezileri düzenlenecek "Şehir ve Edebiyat: İstanbul’da Edebiyat Ortamı", "Kültür Odağı Olarak İstanbul Kütüphaneleri", "İstanbul’un Romanını Yazmak" etkinliklerinde İstanbul’un Türk edebiyatına yansımaları yeni tespitler ve tekliflerle ele alınacak. "Kurmacanın Anahtarı Nedir?", "Torunları Fatihli Dedelerini Anlatıyor", "İstanbul Erkek Liseli Edebiyatçılar" başlıklı etkinliklerin yanı sıra katılımcılar "İstanbul ve Şiir", "İstanbul ve Roman" ve "İstanbul’un Hikayesi" başlıkları altında edebiyatçılardan yazarlık deneyimlerini dinleme imkanı bulacak. Fatih Edebiyat Günleri, 26 Kasım’da sona erecek.

50 seçkin edebiyatçıyı Fatih’te ağırladıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’in hafızası sadece tarihten, tarihi yapılardan ibaret değil elbet değil. Edebiyat da, müzik de, modern sanat da kent hafızanın bir parçasını oluşturmaktadır. Baki’den, Nedim’e, Mehmet Akif’ten Yahya Kemal’e, Asaf Halet Çelebi’den Sezai Karakoç’a uzanan şiir birikimini yepyeni söyleyişlerle devam ettirecek kuşaklara ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. 20-26 Kasım 2022 tarihleri arasında “Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul” üst başlığıyla düzenlediğimiz “Fatih Edebiyat Günleri”nden kısaca bahsedecek olursam: 8 ayrı mekanda, 19 farklı etkinlikle 50 seçkin edebiyatçıyı Fatih’imizde ağırlıyoruz. İlk etkinliğimiz, notaların sihirli dünyasına kısa bir yolculuk: “İstanbul’da Edebiyatın Musikisi” Edebiyat günlerimizde 2 farklı sergimiz var. Bunlardan ilkini bu akşam açıyoruz. Sergimiz, imzalı kitap toplayan iki değerli koleksiyonerin, Mehmet Ruyan Soydan ve Haluk Oral’ın kendi seçkilerinden oluşan imzalı kitaplardan oluşuyor. “Fatih Sultan Mehmet ve Fatih Kitapları Sergisi”başlığını taşıyan diğer sergimize, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ev sahipliği yapacak. “Edebiyat Günleri” çerçevesinde, 4 farklı güzergahta, edebiyat gezileri de düzenleyeceğiz. Bu gezilerde; kıymetli yazarlarımız Beşir Ayvazoğlu, Turgay Anar, İbrahim Öztürkçü ve Aydın Ünlü rehberlik yapacaklar. “Şehir ve Edebiyat: İstanbul’da Edebiyat Ortamı”, “Kültür Odağı Olarak İstanbul Kütüphaneleri”, “İstanbul’un Romanını Yazmak” etkinlikleri ile, İstanbul’un Türk edebiyatına nasıl yansıdığı, yeni tespitler ve tekliflerle ele alınacak. Bunun yanında, katılımcılar; “İstanbul ve Şiir”, “İstanbul ve Roman”, “İstanbul’un Hikayesi” başlıkları altında bizzat edebiyatçıların ağzından, yazarlık deneyimlerini dinleme imkânı bulacaklar. Ayrıca; “Kurmacanın Anahtarı Nedir?”, “Torunları Fatihli Dedelerini Anlatıyor”, “İstanbul Erkek Liseli Edebiyatçılar” başlıklı etkinliklerimiz de Edebiyat Günleri’nde yer alıyor. Kültürün başkenti Fatih’te, dolu dolu geçecek bir edebiyat haftasında tüm katılımcılarımıza verimli, keyifli bir yolculuk diliyorum” dedi.