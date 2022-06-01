Fatih’te "El Emeği" sergisi açıldı

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen "Karınca" kurslarını bitiren 3 bin 721 kursiyerin yaptığı el ürünlerinin yer aldığı "El Emeği Sergisi" açıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Seneye bu mekanda bu sergiyi açtığımızda Kazlıçeşme Sirkeci hattı da açılacak inşallah trenle buraya gelmiş olacağız" dedi.

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi’nin düzenlediği "Karınca" kursunda eğitim gören 3 bin 721 kadın kursiyer mezun oldu. 9 eğitim birimi, 47 branştan oluşan kursta 3 bin 721 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerler, aldıkları eğitimle aile bütçesine katkıda bulunmak için yaptıkları el işi ürünleri Sirkeci Tren Garı’nda satışa sundu. Açılışa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Serginin açılışını yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, stantları tek tek gezdi.

"Kazlıçeşme Sirkeci hattı da açılacak"

Açılışta bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Kazlıçeşme Sirkeci hattının seneye açılacağını belirterek, "Bugün Sirkeci Garı’nda Karınca Eğitim Birimi’mizin yıl sonu hem sergisi hem de satışlarının yapılacağı bir açılıştayız. Ben gezip baktığımda bir çoğu amatörlüğü aşmış eserler var burada. Kadınlarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini hem de üretime katılacakları kendi aile bütçelerine katkı sağlayacakları bir ortam oluşmuş. Sergimiz 1 hafta açık kalacak. İnşallah seneye bu mekanda bu sergiyi açtığımızda Kazlıçeşme Sirkeci hattı da açılacak inşallah trenle buraya gelmiş olacağız" dedi.