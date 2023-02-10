Fatih’te deprem bölgelerine yardım seferberliği

Fatih Belediyesi, afetzedeler için yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “42 tırın 31’i bölgeye ulaştı” dedi.

Fatih Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki depremin ardından afetzedeler için yardım seferberliğine aralıksız devam ediyor. 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri, yardım kampanyası çerçevesinde büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösterdi. Vatandaşlar, depremden etkilenen bölgedeki afetzedeler için Fatih Belediyesi Topkapı Parkı’nda kurulan Afet Yardım Toplanma çadırında yardım malzemeleri getirdi. Fatih Belediyesi tarafından depremin yaşandığı ilk günden itibaren yardım seferberliğinde bin 100 yardım malzemesi ve 200 bine yakın su, ikisi çorba aracı olmak üzere 25 araç ve iş makinesi olmak üzere 42 tır bölgeye sevk etti. Belediyeden 108 kişilik personelinde deprem bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

“42 tırın 31’i bölgeye ulaştı”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bugün itibariyle 42 tır buradan yola çıktı. 42 tırın 31’i bölgeye ulaştı. Biz ağırlıklı olarak Hatay Kırıkhan, Kahramanmaraş Elbistan bölgesinde iki tane yer kurduk. İki ayrı bölgede de hem yardım malzemelerimizi dağıtacağımız hem de orada sıcak çorba dağıttığımız araçlarımız, yemek üretimi yaptığımız yerlerimiz var. Ekmeklerin bir kısmını buradan gönderiyoruz bir kısmını orada üretiyoruz” dedi.

“Burada duygusal anlar yaşıyoruz”

Toplanma çadırında duygusal anların yaşandığını söyleyen Başkan Turan, “Devlet - Millet el birliğiyle en azından şunu söyleyebiliriz Fatih Belediyesi olarak Hatay Kırıkhan’ın bir bölgesinde ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Elbistan’ın bir bölgesinde de orada da sorumluluk üstlendik. Türkiye’nin her tarafında birçok belediyemiz, kuruluşumuz bu heyecanla görev yapıyorlar. Burada duygusal anlar yaşıyoruz. Burada birçok gencimiz gecenin geç saatine kadar burada yüzlerce insan yardım faaliyetleri ile uğraşıyorlar. Bu uzun bir süreç ve kış dönemindeyiz. Bu süreç devam edecektir. Onun içinde lojistiğimizi ona göre yapıyoruz” şeklinde konuştu.