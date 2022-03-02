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Fatih’te Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yılı kutlandı

Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yılı nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programa Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç’de katıldı.

Genel 02.03.2022, 08:57
Fatih’te Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yılı kutlandı

Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30’uncu yılı nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programa Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç’de katıldı.

Bosna Hersek Cumhuriyeti, 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla Yugoslavya’dan ayrılarak kavuştuğu bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümünü Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde kutladı. Fatih Belediyesi ve Preporod Boşnak Kültür Birliği tarafından düzenlenen programa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ve birçok vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

"Aliya İzzet Begoviç’i saygıyla, özlemle anıyorum"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’i saygı ve özlemle andığını söyledi. Bosna Hersek’in bağımsızlığının 30. Yılını kutlayan Turan, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in, 30. Yaşını, 1 Mart Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, insanlık tarihinin en utanç verici, en vahşi hadiselerinden biri olan Serebrenitsa ve Jepa soykırımında, çocuk-kadın, yaşlı düşkün demeden, acımasızda katledilen masum Boşnak halkına, Bağımsızlık Savaşı’nda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hafızalardan silinmeyen bu acı hatıralarla yaşayan onurlu, kahraman Bosna halkına sabır ve metanet diliyorum. Hayatını halkının özgürlüğüne adamış, duruşuyla, yaşayışıyla bir ahlak abidesi olmuş Bilge lideri, aynı zamanda İslam dünyasının son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden merhum Aliya İzzet Begoviç’i saygıyla, özlemle anıyorum. 1990’lı yıllarda, Dünya siyasetinin güç odaklarının, Müslüman Boşnak halkının bağımsızlığını nasıl engellemeye çalıştıklarını, Katillere nasıl göz yumduklarını, el altından işbirliği yaptıklarını hepimiz gördük. Aliya İzzetbegoviç liderliğinde Boşnak halkı, kendisine reva görülen esareti kabul etmeyerek kahramanca savaştı. Merhum cumhurbaşkanı İzzetbegoviç, sadece cephede değil, hilelerle dolu diplomasi masalarında da büyük mücadeleler verdi. Onun ve arkadaşlarının haklı mücadelesi sayesinde, Allah’ın inayetiyle, Bosna Hersek çok şükür bağımsızlığına kavuştu. Bu süreçte, tüm Türkiye yekvücut halinde Bosna halkının yanında olmuş, Maddi manevi her türlü yardım için elinden geleni yapmıştır" şeklinde konuştu.

"Ülkemize yılmadan destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim"

Bosna Hersek’te barış ve refahın artmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkıları olduğunu dile getiren Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ise, "Yurtdışı ve yurtiçi Bosna Hersek vatandaşları olarak bağımsızlığımızı geri kazanmanın 30. Yılı. Bu tarihin önemi uluslararası hukuk ve o zamanki anayasa çerçevesinde 29 Şubat ve 1 Mart 1992 yılında gerçekleşen referandumun sonuçlarını hatırlayalım. 2 milyondan fazla insan olarak 64.30 vatandaşımızın o gün Bosna Hersek bağımsız egemen tüm halkların ve bireylerin haklarının eşit olması için referandumla yüzde 99.4 oranla evet dedi. Bugüne kadar son 30 yılda devletimiz 192 devlet tarafından tanınmıştır. Son 30 yıl içerisinde bu doğrultuda muazzam fedakarlık azim ve ısrarlı gayretlerini esirgemeyen bugün burada aramızda bulunan ve bulunmayan Türkiye’deki dostlarımıza bu vesileyle teşekkür ederim. Ülkemiz sizlerin de çabaları sayesinde bugün dimdik ayakta durmaktadır. Ülkemize ve bölgemize durmadan yorulmadan destek veren barış ve refahın artmasında büyük katkıları olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Türkiye’nin her metrekaresinde bulunan samimi Bosna Hersek dostlarına Türk kardeşlerimize sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

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