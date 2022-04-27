Fatih’te Basın mensupları sahur programında bir araya geldi

Fatih Belediyesi Çatladıkapı sosyal tesislerinde basın mensupları sahur programında buluştu.

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programına, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet sonrası sahur yemeği yenildi.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Değerli dostlar tabii çok yorucu bir iş yapıyorsunuz. Basın mensubu arkadaşlarımız. Ben Abdurrahman’ı her seferinde başkanım böyle bir şey yapalım, dediğimde şimdi ona da söyleyeceğim; şunu doğru bulmuyorum belediye başkanı topladı arkadaşlarımız değil. Arkadaşlarımız biz Fatih Belediyesi olarak sizin bir arada olmanıza ev sahipliği yapıyoruz. Yoksa ben belediye başkanı olarak ev sahibi bugün ben değilim. Fatih Belediyesi ev sahibi ama asıl Abdurrahman ev sahibi. Onun için tekrar burada bir araya gelmemize belki vesile oldunuz. Teşrifleriniz için burada benim için de, videolar içerisinde tanıdığım bir sürü arkadaşımızı, dostumuzu görmeyi bekliyorum. teşriflerinizi tekrar teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Saygılar sunuyorum” diye konuştu.