Fatih’te bariyerler ve korumalıklar uçtu

Şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla Fatih’in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu.

İstanbul’da etkisini yoğun bir şekilde sürdüren fırtına ve rüzgar nedeniyle bariyerler ve korumalıklar sokaklara savruldu. Fatih ilçesi Şehit Turan Topal Sokak’ta bir inşaat alanının etrafına kurulan bariyerler sokağa uçarken, Yusufpaşa’daki eski bir inşaat alanındaki korumalıkların da hepsi uçtu. Sokaktan geçen kimsenin olmaması büyük bir kazayı önledi.