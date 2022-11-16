Fatih’te amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Fatih Belediyesi tarafından ilçeyi temsil eden ve faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme desteği verildi.

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2022-2023 sezonunda Fatih ilçesinde yer alan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye olan 45 kulübe; 970 eşofman takımı, 413 futbol topu, 102 yelek, 100 karate elbisesi, 122 havuz malzemesi ve 200 boks-kick boks malzemesi hediye edildi. Amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporda Fatih’in elde ettiği başarıların artması hedeflenirken, hediyelerin teslim edilmesi için bir tören düzenlendi. Törene Fatih Belediye başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Amatör Spor Kulüplerimizi desteklemek amacıyla, her yıl gerçekleştirdiğimiz malzeme takdimi törenine hoş geldiniz, Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. İstanbul’un göz bebeği ilçemiz Fatih, her alanda gelişiyor, iyileşiyor, güzelleşiyor. Son 3.5 yılda Fatih Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz birçok projeyle önemli bir fark ortaya koyduk. Eğitimden sağlığa, yeşil alandan sportif yatırımlara, çok geniş bir yelpazede, şehrimizdeki yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara imza attık. Fatih Belediyesi olarak biz de bütün işlerimizin merkezine gençlerimizi oturtmaya çalıştık dolayısıyla bunun da Fatih’te yansıması 57 amatör spor kulübümüzle beraber kendisini amatör spora vakfetmiş yetişkinlerin ve gençleri ile beraber çok büyük bir aileyiz arkadaşlarımız bana teşekkür ettiler ben de amatör sporu başından beri güç veren destek veren ayrım yapmayan bütün spor kulüp yöneticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyacak yegane enstrüman spordur. Sporun gelişmesi için gençlerin sportif alanları değişebilmesi lazım geldiğimiz günden beri de Allaha şükür bu konuda ciddi mesafeler kat ettik. Geldiğimizde hiç spor salonu yokken, biz 3 tane spor salonu açtık şimdi de iki tane daha açacağız” dedi.