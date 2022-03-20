Fatih’te 36 süren ‘Ideathon Maratonu’nda ödüller sahiplerini buldu

Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ve 36 saat süren ‘Ideathon Maratonu’ sona erdi.145 gencin yarıştığı maratonda, yarışmanın birincisine 10 bin lira olmak üzere toplamda 20 bin lira ödül verildi.

Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan, 36 saat süren “Ideathon Maratonu” sona erdi ve toplam 20 bin lira ödül verildi. Topkapı Kütüphanesi’de gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde gençler fikirlerini ve projelerini geliştirdi. Dün başlayan maratonda 145 kişinin oluşturduğu 45 takım, belirli puanlama sistemlerinden geçerek 20 takıma düşürüldü. 20 takım, jüri üyelerine fikirlerini ve projelerini sundu. Puanlama sistemiyle ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirildi. Yarışmanın birincisine 10 bin Türk Lirası ödül verilirken, maratonda başarılı olan fikir ve projelerin Fatih Belediyesi’nde uygulanacağı öğrenildi.

Ideathon Maratonu’nun belediye ve gençler arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşıdığını belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Arkadaşlarımız Ideathon Maratonu yapalım diye fikir getirdiler. Biz de çağrıda bulunduk. Yaptığımız büyük çağrıya karşılık geldi ve çağrımıza karşılık gelen 200 takım arasından 45 takım Topkapı Kütüphanesi’ndeki bu ortamda 36 saat süren bir fikir maratonuna katıldılar. 45 takım katıldı. 145 kişilik bir ekip burada sabahladı ve jürimiz bunların içerisinden eleme yaparak 20 takımı seçti. Takımların sunumlarını ben de dinledim. Gençlerimiz müthiş bir performans ortaya koydular. Fatih, İstanbul ve belediyecilik için çok parlak ve güzel fikirler ortaya çıktı. Bunların ilk üçünü de değerlendirmeye aldık. Fatih Belediyesi gençlikle olan ilişkilerinde bence yeni bir dönem başlattı” dedi.

Maratondaki tüm fikirlerin değerlendirileceğinin altını çizen Başkan Turan, “Bizim bu maratonu yapmamızın amacı sadece yapalım bir yarışma sonuçlansın değil, biz buradan çıkan fikirlerin, kazanan kazanmayan tüm gençleri değerlendireceğiz. Onlarla birlikte bu projeleri kullanacağımız takımlar mutlaka olacak” ifadelerine yer verdi.

Yarışmada takım arkadaşı Fatih Cebeci ile birinci olan Anıl Akbaş, “Oyun sektöründe çalışıyorum. Fatih Belediyesi’nin Fatih’i güzelleştirecek fikirler maratonuna kendi sektörümü de dahil ederek ve Türkiye’de de bu alanda çok iyi şeylerin olacağını düşünerek bir oyun, ekosistem geliştirme fikriyle katıldım. Bu fikrimiz de yarışmada birinci oldu. Amacımız, oyun sektörü profesyonellerine ve Fatih’teki dezavantajlı gençlerden oyun sektörüne girebilecek kadar yetenekli olanları buluşturmak ve bunu Fatih Belediyesi eliyle yapmaktı. Umuyoruz ki bundan sonraki dönemde bu projemiz gerçeğe dönüştürülecektir” dedi.