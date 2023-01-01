Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden masalsı sis görüntüleri

İstanbul’u etkisi altına alan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde masalsı görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ilginç manzaraları da beraberinde getirdi. İstanbul Boğazı’nı kaplayan sis bulutu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte görüntülendi. Dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı. Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.