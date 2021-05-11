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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’Engeliler Haftası’’ nedeniyle maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Genel 11.05.2021, 01:25
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’Engeliler Haftası’’ nedeniyle maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı.

Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ‘’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’’ adına farkındalığı arttırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. ‘’Farkında Olmana Engel Yok’’ sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.
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