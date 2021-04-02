Son Dakika
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.
Genel 02.04.2021, 23:31
2
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.İstanbul’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renklerle gece boyunca ışıklandırıldı.