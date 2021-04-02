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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.

Genel 02.04.2021, 23:31
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.

İstanbul’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renklerle gece boyunca ışıklandırıldı.
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