Fatih Erbakan: "Bütün halkımızın acılarına ortak olmak maksadıyla ziyaretlerde bulunuyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sabah saatlerinde Adana’ya giderek önce deprem bölgesini daha sonrasındaysa AFAD’ı ziyaret etti. Erbakan, depremden etkilenen Adana’yı ziyaret ettikten sonra depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a geçti. Erbakan, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen mahalleleri ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yardım merkezinde de incelemelerde bulundu.

Erbakan, yaptığı konuşmasında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, “Adana’da enkazları inceledik ve bilgi aldık. Burada da kriz merkezinde gerekli bilgileri aldık. Bütün halkımızın acılarına ortak olmak ve bu zor günlerde yanlarında olmak maksadıyla ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da deprem bölgelerini ve yetkilileri ziyaret edeceğiz. Bir kez daha bütün milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.