Fatih Belediyesi’nin atık çalışmalarına bir ödül daha

Fatih Belediyesi’nin “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” mottosuyla hayata geçirdiği projeler yeni bir ödül daha aldı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Fatih Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi “Atık Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

Ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini ve projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, 15 kategoride 35 ödül sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi’nin örnek geri dönüşüm çalışmalarından Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi “Atık Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

‘’Dönüşüm Birlikte Mümkün’’ sloganıyla Fairmont Quasar Istanbul’da gerçekleşen "Sürdürülebilir İş Ödülleri” töreninde Fatih Belediyesi’nin ödülünü İşletme Müdürü Fatih Erol, ekip arkadaşlarıyla birlikte aldı. Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Fatih Erol, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan’ın destekleri ile sıfır atık konusunda öncü bir belediye olma yolundaki projelerimizden birinin sürdürülebilir bir model olarak takdir edilmesi gurur verici. Emeği geçen takım arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Fatih Belediyesi olarak çevre odaklı bir belediyecilik anlayışını daha ileri götürmek için var gücünüzle çakışmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatihlilerin sadece atık getirilmesine yönelik değil aynı zamanda atölye faaliyetlerine de katılabilecekleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde; 14 grup atık kabul ediliyor. “Sıfır Atık” bilincinin arttırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çocuklar geri dönüşüm ürünlerinin nasıl ayrıştırılıp, ne tür işlemlerden geçirildiğini yerinde inceleyerek, öğrenme imkanı buluyor, geri dönüşümün çevreye olan katkısının önemine varıyor.

Simülasyon odasında ise sıfır atık serüveni çizgi film ve belgeseller halinde, gelen misafirlerimizin yaş aralığına göre seçilen görsellerle anlatılıyor. Sunum sonrası sorular ve merak edilen konularla birlikte ilçemizde mevcut sıfır atık çalışmaları ve toplama noktaları detaylı şekilde katılımcılara aktarılıyor.

Merkezin kompost bölümünde ise günlük 200 litre hacme sahip olan kompost makinesi ile 24 saatte kompost üretebiliyor. Kullanılan enzimin tamamen yerli üretim olduğu makine ile bilinçlenme ve eğitim amaçlı gelen misafirlere kompost serüveni en verimli ve akılda kalıcı şekilde anlatılıyor.