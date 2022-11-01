Fatih Belediyesi’ne iki ’Altın Karınca Ödülü’ birden

Sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Ödülleri’nde Fatih Belediyesi’nin iki projesi ödüle layık görüldü.

Yarışmada; Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik, Akıllı Şehir Uygulamaları ve Afet Yönetimi olmak üzere 10 kategoride yüzlerce proje arasından başarılı olanlar ödüllendirildi. Fatih Belediyesi Afet Yönetimi kategorisinde “Metruk Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelendirilmesi” ile Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde “Akıllı Dönüşüm Kart” projesiyle ödüle layık görüldü.

“Ödüller ve alkışlarınız bizi daha da yüreklendiriyor”

Ödülleri almak üzere sahneye davet edilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı teşekkür konuşmasında, “Daha yaşanabilir, huzur dolu bir Fatih için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin layık gördüğü ödüller, alkışlarınız bizi daha da yüreklendiriyor. Fatihli hemşehrilerime de teşekkür etmek isterim. Bize olan güvenlerini, teveccühlerini asla boşa çıkarmayacağımıza samimiyetle inandıklarını biliyorum. Tüm hemşehrilerimi ve salondaki hazirunu muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Metruk Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelendirilmesi, İstanbul açısından oldukça önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu proje ile toplam 6 bin 731 adet tescilli sivil mimarlık yapısının güncel durumları tespit edildi. Yapıların fotoğraflanmasıyla güncel envanterleri çıkarıldı. Restorasyon uzmanlarının belirlediği kriterlere göre, her bir yapı için puanlama yapıldı; buna göre de bir tehlike ve aciliyet tablosu oluşturuldu. Halihazırda metruk veya metruklaşmaya yüz tutmuş sivil mimari yapı stoğunun rölöveleri hazırlanmakta ve yapılar tüm detaylarıyla belgelenmekte. Bu projeyle ayrıca; çevre kirliliğinin önlenmesi, kent estetiğinin korunması ve kamu güvenliğinin temini gibi birtakım hususlarda rahatlık sağlanıyor.

Tarihi İstanbul’da, Suriçi’nde çevrenin korunması ve sıfır atık konusunda oldukça titiz hareket eden Fatih Belediyesi, İstanbul’da “Atık Toplama” araç filosu en geniş belediye. “Dönüşüm Kart” projesi sayesinde, vatandaşlar atıklarını geri dönüşüme kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Vatandaşın her ay getirdiği atık karşılığı oluşan bakiye kişiye özel çıkarılan “Dönüşüm Kart’a” yüklenerek istenilen kafe, lokanta, restoran ve marketlerde harcanabiliyor. Fatih’te, bu proje ile aylık 100 bin kilo civarı atık geri dönüştürülürken Akıllı Dönüşüm Kartlarına da yaklaşık 50 bin TL civarında bakiye yüklemesi yapılmaktadır.