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Fatih Belediyesi, yatsı namazından sonra Ayasofya Camiini dezenfekte etti
FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN AYASOFYA CAMİİ’SİNİN İÇİN SÜREKLİ DEZENFEKTE VE HALILARIN TEMİZLİĞİ YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR.
Genel 26.07.2020, 00:35
Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya Camii’sinin için sürekli dezenfekte ve halıların temizliği yapılmaya devam ediliyor.
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ziyaretler büyük ilgiyle devam ediyor. Fatih Belediyesi ise caminin içini sürekli dezenfekte ediyor. Aynı zamanda ziyaretçi akınına uğrayan caminin halıları da titizlikle temizleniyor. Korona virüs salgınına karşı camide her saat başı belediye ekipleri temas edilen ve temas edilmeyen her noktaya dezenfekte sıkıyor. Öte yandan Fatih Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte çalışmasının her gün düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.
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