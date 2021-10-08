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Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla CRAFTİSTANBUL’da

Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı’nın ikincisine Fatih Belediyesi beş geleneksel sanat ile katılım sağladı.

Genel 08.10.2021, 16:55
Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla CRAFTİSTANBUL’da

Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı’nın ikincisine Fatih Belediyesi beş geleneksel sanat ile katılım sağladı.

130 katılımcı ve 400 ün üzerinde el sanatçısı ile kalkınma ajansları, ticaret odaları, belediyeler, üniversiteler, olgunlaşma enstitüleri, 10’un üzerinde ülke, müzeler, vakıflar, dernekler ve kooperatiflerin de yer aldığı fuara Fatih Belediyesi, beş farklı sanat dalıyla katılım sağladı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın sanatçıları yalnız bırakmadığı ve misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Belediyesi’nin standında, çini seramik dalında Güvenç Güven, Tuğba Güven, resim dalında Cemal Toy, Zafer Örs, tespih dalında İmdat Kalaycı, Feyzullah Kalaycı, sadekârlık dalında Bülent Bostan, kuyum ve sedef kakma dalında ise Hüsamettin Yivlik - Hakan Uç yer aldı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuarı 10 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

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