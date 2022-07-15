Fatih Belediye Başkanı Turan: “Bugün meydanlarda, sokaklarda bayrak bayrak yükselen anıtsal bir direnişin günüdür”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılındayız. Bugün aynı zamanda milli irade safında birleşenlerin, memleketin bütün meydanlarında, sokaklarında bayrak bayrak yükselen anıtsal bir direnişin günüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Fatih’te bulunan Saraçhane Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Programa katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kısa bir konuşma yaparak, 15 Temmuz Hain Darbe girişimi sırasında yaşananlara değindi.

“Bu gün meydanlarda, sokaklarda bayrak bayrak yükselen anıtsal bir direnişin günüdür”

Saraçhane Meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Çirkin yüzünü yıllarca gizleyerek milletimizin sinesine yılan gibi çöreklenen; bağımsızlığımıza, bölünmez bütünlüğümüze kast edeceği anı bekleyen hainlerin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ülkemizi karanlık bir uçuruma yuvarlamaya teşebbüs ettiği bir günün yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz Darbe girişiminin 6. yılındayız. Bugün aynı zamanda; millî irade safında birleşenlerin, memleketin bütün meydanlarında, sokaklarında bayrak bayrak yükselen anıtsal bir direnişin günüdür. Şu an içinde bulunduğumuz Saraçhane Meydanı, en çetin çatışmaların yaşandığı belki de direnişin en sembol yerlerinden bir yerdir. Bugün burada bulunuşumuzu, şüphesiz; bedenlerini silahlara, tanklara, bombalara korkusuzca siper eden vatan evlatlarına borçluyuz. Bu vesileyle vatanı uğruna canını ortaya koyan, ölümsüz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ne mutlu o karanlık geceyi kanlarıyla yıkayan, nurlandıran şehitlerimize, gözü yaşlı ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“15 Temmuz gecesi de, Hakkın ipine sapasağlam tutunduk”

15 Temmuz gecesi yaşananlara değinen Başkan M. Ergün Turan, "Günler gecelerce, ellerinde bayraklar, dillerinde dualarla, meydanlarda nöbet bekleyen anneler, nineler olmasaydı, her düşünceden insanı vatan paydasında kenetleyen, bu birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı, bugün çok daha başka bir tablonun içinde olabilirdik. Aziz Milletimiz, tarihte çok badireler atlattı, karanlık eşikler aştı. Yüce Rabbimiz, onun ipine tutunan; yüreği vatan aşkıyla çarpan bir milleti asla yalnız bırakmaz. Biz buna iman ettik, hep bu inançla yaşadık. 15 Temmuz gecesi de, Hakkın ipine sapasağlam tutunduk” diye konuştu.