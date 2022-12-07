Fas’tan İstanbul’a gelen uçak Barselona’da acil iniş yaptı: 28 yolcu kaçtı

Fas’tan Türkiye’ye hareket eden yolcu uçağı bir kadın yolcunun doğum sancılarının tutması nedeniyle Barcelona Havalimanı’na acil iniş yaptı. Sancıları tutan kadın hastaneye kaldırılırken durumu fırsat bilen 28 yolcu ise uçaktan kaçtı.

Airbus321 neo tipi bir yolcu uçağı yerel saatle 01.10’da 228 yolcusuyla Kazablanaka’dan İstanbul’a doğru kalkış yaptı. Kalkışından bir süre sonra uçaktaki kadın yolculardan birinin doğum sancısının tuttuğunu bildirmesi üzerine kabin ekibi harekete geçti. Kabin ekibinin uçakta doktor anonsu yapması üzerine, uçakta bulunan doktor doğum sancısı tutan kadına müdahale etti. Ardından kabin ekibini uyarmasıyla uçak İspanya’nın Barcelona Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçaktaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken durumu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri kaçan yolculardan 14’ünü kısa sürede yakaladı. Diğer yolcuların ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İspanyol yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken hastaneye kaldırılan kadın yolcunun doğum yapmadığını belirtti.

Daha önce de olmuştu

2021 yılının Kasım ayında da aynı şekilde Air Arabia’ya ait Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak, yolculardan birinin şeker komasına girmesi üzerine İspanya’nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı’na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki yolculardan 20’si yine aynı şekilde uçaktan inerek kaçmaya çalışmıştı.