Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

İstanbul Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13’ncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ çerçevesinde 10 farklı ülkeden 100 çocuk Çanakkale’de bulunan Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alan Şehitler Abidesi’ne; Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den toplam 100 çocuk geldi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından karşılanan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şehitliklere gelen çocuklara rehberler tarafından Çanakkale Muharebelerinin tarihi anlatıldı. Buradaki temsili şehit mezarlıklarını ziyaret eden çocuklar, Şehitler Abidesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.