Faciaya sahne olan Fukushima Nükleer Santrali’nin tahliyesi ile ilgili yeni gelişme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif atık suyun denize bırakılması sürecini incelemek üzere Japonya’ya ekip gönderme kararını erteledi. Kararın, ülkenin Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle uyguladığı sınır tedbirleri nedeniyle alındığı öğrenildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA), 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin tahliye sürecinde yapacağı denetim Covid-19 engeline takıldı. Kurum, santralde biriken radyoaktif atık suyun denize bırakılması sürecini incelemek üzere Japonya’ya ekip gönderme kararını erteledi. Uluslararası kamuoyundaki endişeleri gidermek ve şeffaflığı sağlamak üzere bu ay ülkeye gelmesi beklenen denetçilerin Ocak veya sonrasında gönderileceği öğrenildi. Kararın, ülkenin Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle uyguladığı sınır tedbirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Radyoaktif su arıtılarak denize bırakılacak

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından santralin nasıl güvenle tahliye edileceği sorusu gündeme gelirken, tesisin işletmecisi TEPCO 1 milyon tondan fazla radyoaktif atık suyun bulunduğu santralde depo olarak kullanılan tankların 2022’ye kadar dolacağını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak 2023 yılı itibariyle denize bırakılmasına karar vermişti. Japonya’nın planı Çin ve Güney Kore başta olmak üzere çevre ülkelerin tepkisini çekerken, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı IAEA şeffaflık adına süreci denetleyeceğini açıklamıştı.