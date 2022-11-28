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F-16’lar Edirne’de selamlama uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi.
Genel 28.11.2022, 18:46
Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştiren F-16’ların yer aldığı bir video yayımladı. Yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi” denildi.