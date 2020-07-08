Ezine’de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Naci Şener idaresindeki 10 LG 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Naci Şener, Pelin Şener, Aysim Şener ve Sarper Şener yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.