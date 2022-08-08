banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek

Eyüpsultanlı sporcu Yunus Dursun Milli takım kampına katıldı

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Dursun, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi’nde Türkiye 2.’si olarak Milli takım kampına katıldı.

Genel 08.08.2022, 12:07
Eyüpsultanlı sporcu Yunus Dursun Milli takım kampına katıldı

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Dursun, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi’nde Türkiye 2.’si olarak Milli takım kampına katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldıkları her müsabakada birbiri ardına başarıya imza atıyor. Son olarak, Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı, 03 Ağustos 2022 - 07 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Okçular Vakfı Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

Şampiyonada Yunus Dursun ‘Makaralı Yay 13-14 Erkek Kategorisi’nde Türkiye 2.’si oldu. Genç sporcu bu başarısının ardından Milli takım kampına katıldı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu