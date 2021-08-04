Eyüpsultanlı miniklerin futbol turnuvası heyecanı

Eyüpsultan Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nda futbol branşında eğitim alan çocuklar için turnuva düzenledi.

Alibeyköy Spor Kulübü’nün sahasında düzenlenen turnuvada futbol kursuna katılan 12 ayrı bölgeden 600 çocuk, gruplar halinde birbirleri ile maç yaptılar. Yaş gruplarına göre 7 - 10 ve 11 - 14 yaş aralığındaki çocuklar 20’şer dakikalık devreler halinde yapılan maçlarda yeteneklerini ve hünerlerini sergilediler.

Çocukları eğlendirmek ve futbol kurslarında öğrendiklerini sergilemek için düzenlenen turnuvaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de katıldı. Başkan Deniz Köken, sahada mücadele eden çocukları izleyip, sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların velilerinin de tribünden heyecan içinde izledikleri turnuvanın sonunda ise kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.