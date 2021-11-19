banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında

Eyüpsultanlı gençler Kefken Kış Kampı’nda doyasıya eğlendi

Eyüpsultan Belediyesi’nin, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kefken Tematik Kış Kampı’nda gençler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadılar.

Genel 19.11.2021, 14:02
Eyüpsultanlı gençler Kefken Kış Kampı’nda doyasıya eğlendi

Eyüpsultan Belediyesi’nin, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kefken Tematik Kış Kampı’nda gençler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadılar.

Eyüpsultan Belediyesi, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik kamp etkinliği düzenledi. Erkek ve kız öğrenciler için iki farklı tarihte düzenlenen, iki gece üç gün süren kampa 61 erkek 56 kız öğrenci katıldı. İlk olarak 15 - 17 Kasım tarihleri arasında erkek, 17 - 19 Kasım tarihleri arasında ise kız öğrencilerin katıldığı kampta gençler gün boyu süren çeşitli etkinliklerde hem eğlendiler hem öğrendiler. Kampta güne sabah sporuyla başlayan öğrenciler kahvaltı sonrası futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, dart, badminton, okçuluk, akıl oyunları, satranç gibi aktiviteler gerçekleştirdiler. Yine öğrenciler için akşam saatlerinde genel kültür ve Eyüpsultan konulu, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlendi. Boş vakitlerinde ise kampta bulunan dinlenme alanlarında arkadaşlarıyla sohbet eden öğrenciler kamptan birbirinden güzel anılarla ayrıldılar.

Öğrencilerden Enes Özdemir kampla ilgili düşünceleri şu sözlerle ifade etti: “Kamp gayet eğlenceli. Çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da gelmelerini tavsiye ederim. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Eyüpsultan Belediyesi’ne de bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederim.”

Poyraz Eren isimli öğrenci de kampla ilgili: “Kamp çok hoşumla gitti. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Futbol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz. Okçuluk, masa tenisi gibi etkinliklere katılıyoruz. İmkan olursa tekrar gelmek isterim. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e bizim için böyle bir kamp organize ettiği için teşekkür ederim.” dedi.

Mehmet Sadrazam ise kampı çok sevdiğini belirterek; “Kampa arkadaşlarımla birlikte geldik, burada çok eğlendik. Buradan gayet mutlu ayrılacağız. Bir daha olsa bir daha geliriz. Hocalarımızla birlikte ok atma etkinliğine katıldık, çeşitli oyunlar oynadık. Futbol etkinliğinde ikinci olduk. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

İlk defa kamp deneyimi yaşayan öğrencilerden Rümeysa Mirel Gümüş, kampta çok eğlendiğini belirterek şunları söyledi: “Daha önce hiç kamp tecrübem olmadı, ne olacak nasıl olacak hiçbir bilgim yoktu. Buraya geldiğimde çok stresliydim. Ama hiç umduğum gibi olmadı çok eğlendim, yeni arkadaşlarım oldu. Hep etkinlikler yaptık, çok eğlenceli geçti. Bu kadar eğleneceğimi, bu kadar güzel bir ortam olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sabah erken kalkıyoruz kahvaltımızı yaptıktan sonra etkinliklere katılıp yürüyüşler yaptık, ok attık. Kamp bölgemiz çok güzel hem ormanın içinde hem deniz kenarında. 12. sınıf olduğum için zor bir dönemden geçiyorum, buraya geldim ve gerçekten çok güzel anlamlar kattı hayatıma.”

Kampta günlerinin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade eden 12. sınıf öğrencisi Meryem Naz Kütük, “Daha önce hiç kampa katılmamıştım, hepimiz için farklı bir deneyim oldu diyebilirim. Etkinliklerle zamanımız çok eğlenceli ve verimli geçti. Aynı zamanda YKS öğrencisi olduğumuz için kısa bir sürede olsa o stresli ortamdan uzaklaşmış olduk. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kampın dolu dolu geçtiğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Şule Sünnetçioğlu, ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Burada geçirdiğimiz üç gün boyunca çok eğlendik ve güzel zaman geçirdik. Sabah kahvaltısı sonrası hep birlikte yürüyüşler yaptık. El işi yapıp, akıl oyunları oynadık. Spor yapıp, ok attık, grup aktivitelerine katıldık. Açıkçası burada zaman durmuş gibi. Ara tatil döneminde kafamızı dinleyip, stres attık. Buradan güzel anılarla ayrılacağız.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6