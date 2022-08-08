Eyüpsultan’ın artık bir halk plajı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile geçtiğimiz günlerde açılış yapılan, Eyüpsultan’a değer katan bu önemli projelerden birisi de Çiftalan Plajı oldu. Eyüpsultan’ın Karadeniz’e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor.

Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sunuyor.

Eyüpsultanlılara aileleriyle birlikte denizin ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için önemli bir alternatif sunan Çiftalan Plajı’nda, vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor.

Sadece otopark ücretinin alındığı plajda, soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya, revir alanı yer alıyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri ve denizin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için plajda cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de bulunuyor.

Çiftalan Plajı pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı olacak. Plajdan salı, cumartesi, pazar günü aileler ve çarşamba, perşembe, cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanacak.