Eyüpsultan’daki konferansta konu başlığı; “Çocuğu Hayata Hazırlamada Anne Baba İş Birliği”

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırladığı Ramazan Sohbetleri programının konuğu Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim oldu. Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Erdim dinleyicilere “Çocuğu Hayata Hazırlamada Anne Baba İş Birliği” konusunda çok önemli bilgiler aktardı.

Erdim, öncelikle programda bulunmasına vesile olan Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında aile hayatından, eşler arasında uyum ve iş birliğinden, çocuk yetiştirmede anne ile babanın aynı şekilde çocuklara faydalı olmasından söz etti.

“Birbirimize iki düşman gibi yaklaşmak yerine uyumlu bir iletişimi nasıl seçeriz?”

Erdim konuşmasında şunları söyledi:

“Aile hayatı ne tek hanımefendi ile ne tek beyefendiyle değil ikisinin birlikteliğiyle bir uyum, bir huzur, bir sükun yuvası haline gelir. Biz birbirimize sanki iki düşman gibi çatışmacı bir psikolojiyle yaklaşmak yerine uyumlu bir iletişimi seçmeliyiz. Çocukluk dönemi insanın ömür boyu taşıyacağı kişilik özelliklerinin, karakter özelliklerinin kodlandığı zaman dilimidir. 0 - 7 yaş çocukların ‘çünkü’ dönemidir. Anne baba çocuğun ilk öğretmeni, aile ilk okuludur. Niye yaptın dediğinde çünkü annem yapıyor, çünkü babam yapıyor diyor. Gördüğünü modelliyor. Eğitimin temeli burada. Çocuğun gördüğünü yaptığı zaman dilimleri çocuğun aynı zamanda gönlüne tesir eden şeyleri yaptığı zaman dilimleridir. O yüzden 0 - 7 yaş arası çocuğu olan anne babalara ‘söyleme yaşa’ diyoruz.

“Çocuğun anne baba ile var olan bağı ne kadar iyiyse hayatla bağı da o kadar iyidir”

Çocuk sevilirse sevmeyi öğrenir, tenkit edilirse tenkit etmeyi öğrenir, anne baba tartışırsa o dili benimser. Onlardan ne yakalıyorsa onu alır. Çocuğun anne baba ile var olan bağı ne kadar iyiyse hayatla bağı da o kadar iyidir, anne baba ile bağı ile bağı ne kadar zayıfsa hayatla bağı da o kadar zayıftır.”