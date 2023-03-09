Eyüpsultan’daki Kardeşlik Çarşısı’nda depremzedeler için 118 bin 707 TL toplandı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Eyüpsultan Camii Meydanı’nda kurduğu Kardeşlik Çarşısı’nda 118 bin 707 TL toplandı.

İki gün boyunca açık olan çarşıda, ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıkları yiyecekler ile Eyüpsultan’da ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınların bağışladıkları ürünler satışa sunuldu.

Parayı Başkan Deniz Köken’e teslim ettiler

Çarşıda stant açan kadınlar satışlardan elde edilen parayı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Başkan Deniz Köken’e teslim ettiler.

Başkan Deniz Köken, bu anlamlı destekleri için Eyüpsultan’ın üreten kadınlarına teşekkür etti.