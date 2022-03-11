Son Dakika
İTO Başkanı Avdagiç, “Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor”
Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı
Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı vatandaşlar iterek kurtardı.
Genel 11.03.2022, 08:47
Eyüpsultan’da yollar karla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı vatandaşlar iterek kurtardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Alibeyköy’de yollar karla kaplandı. Karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar itti. Uzun uğraşlar sonunda araç, kaldığı yerden kurtarıldı.