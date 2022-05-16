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Eyüpsultan’da “Yol” Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan’da “Yol” isimli Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, Minyatür Sanatçısı Nazmi Kişioğlu’nun 12 yılı aşkın süre içinde sanat yolculuğundaki gelişimi konu alıyor ve 40 eserden oluşuyor.

Genel 16.05.2022, 11:28
Eyüpsultan’da “Yol” Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan’da “Yol” isimli Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, Minyatür Sanatçısı Nazmi Kişioğlu’nun 12 yılı aşkın süre içinde sanat yolculuğundaki gelişimi konu alıyor ve 40 eserden oluşuyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Yol” isimli Minyatür Sergisi sanatseverlerle buluştu. Minyatür Sanatçısı Nazmi Kişioğlu’nun 12 yılı aşkın süre içinde sanat yolculuğundaki gelişimi konu alan, 40 eserden oluşan serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu bölgede bu salonda inşallah hep beraber daha güzel işlere imza atacağız. Ben istiyorum ki bu şehir kültür turizm ticareti üzerinden bir yerlere gelebilsin. Bu şehir bir sanayi şehri olmaz. Haliç Üniversitesi’de bölgemize tamamen taşındı. Haliç Havzası üniversiteler havzası haline geliyor. Bu üniversitelerin de bir bölümü mutlaka sanatla ilgilenecektir. Onlarla beraber bölgede çok daha farklı işlere imza atacağız. Dün geleneksel el sanatlarının müzesi açıldı Türkiye Milli Kültür Vakfıyla beraber, hemen Zal Paşa’nın girişinde yakın zamanda Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi Cumhurbaşkanımızın nezaretinde açılacak inşallah. Biz İstiklal Harbinin 100. yılı olması hasebiyle eski Eyüpsultan Karakolu’nu İstiklal Kütüphanesi olarak açacağız. Yine devamında cülus yolundan devam edip hamama geldiğinizde de hamam ve türbe müzesini birlikte orada inşa edeceğiz. Oradan dönüp Caferpaşaya gelindiğinde de orayı bir açık hava fuaye alanı olarak düzenleyeceğiz. Zal Paşa’nın içi zaten her daim kullanılabilen bir merkez haline geldi. Eyüpsultan’ı her daim ziyaret edilebilen yaşayan müze ve sanat merkezleri ile donatmak istiyoruz” diye konuştu.

Sertarikzade Kültür Merkezi’nde eğitimler vererek Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki atölyesinde sanat yolculuğuna devam eden Nazmi Kişioğlu ise, Başkan Deniz Köken’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak şu açıklamalarda bulundu “Bana bu fırsatı verdikleri için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e, Kültür Müdürü İrfan Çalışan’a ve Sanat Danışmanı Leyla Kara hocama çok teşekkür ederim. Ayrıca 14 yıllık bu sanat yolculuğuma dahil olan kıymetli hocalarıma, sanatçı dostlarıma, sanatseverlere ve öğrencilerime beni böyle bir günde yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. Bu yol aslında sanata küskün olduğum bir dönemde tesadüfen tanıştığım Leyla Kara ile başladı. Öğrencisi olarak devam ettiğim Sertarikzade Kültür Merkezi’nde bugün itibariyle eğitmen olarak devam etmenin gururu içerisindeyim. Serginin amacı alaylı olarak başladığım bu sanat yolculuğunda farklı dönemlerdeki çalışmalarımı ve gelişimimi gözler önüne sermek; bu vesileyle hem beni takip eden kişilere hem de öğrencilerime çok çalışarak her şeyin başarılabileceğini kanıtlamak. Sanat iyileştirir, sanat sosyalleştirir diyerek herkesi sanat öğrenmeye davet ediyorum. Ben duygularımı düşüncelerimi minyatürlere döktüm” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışı sonrası, sanatçı Nazmi Kişioğlu, Başkan Deniz Köken’le birlikte sergiyi gezerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nazmi Kişioğlu’nun 40 eserden oluşan sergisi Mayıs ayı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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