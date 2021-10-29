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Eyüpsultan’da uluslararası standartta kaykay pisti açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan uluslararası standartlardaki kaykay pisti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı.

Genel 29.10.2021, 16:40
Eyüpsultan’da uluslararası standartta kaykay pisti açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan uluslararası standartlardaki kaykay pisti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine Türkiye’nin en büyük sokak disiplinindeki kaykay pistini açtı. Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları pistin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapıldı. Kaykay pistinin açılış programında profesyonel kaykaycılar mini bir gösteri düzenledi. Gösterinin ardından Eyüpsultan’da yaşayan çocuklar ve gençler kaykay pistinde doyasıya eğlendi.

“Uluslararası bir pist olsun istedik”

Açılışta konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Görüyorsunuz gençlerin ilgisini, bunlar taleple ilgili. Onlar talep ediyorlar. Araştırmalar yapıyoruz. Böyle bir piste ihtiyaç hasıl oldu. Daha önce burada küçük bir pist vardı. Arıza yapmıştı. Onu değiştirelim derken federasyonla tanıştık. Federasyona sorduk. İstanbul’da böyle bir pist yok olursa çok güzel olur dediler. Biz de uluslararası bir pist olsun istedik. Bugün bu eser ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyorum. Spor camiasına yeni bir tesis kazandırmış olduk. 2 tane yüzme havuzu, 1 tane spor salonu ve kaykay pistimiz şu anda hizmete açılmış oldu” dedi.

“29 Ekim’de anlamlı bir açılış oldu”

Hizmetleri kademe kademe hayata geçirdiklerini ifade eden Köken, “Havuzların bir tanesini hizmete açtık ama açılışını yapmadık. Hava muhalefeti, pandemi oldu. Şu anda 29 Ekim’e denk gelsin istedik. Yarında müsabakalar var. Onlara da denk gelsin istedik. O yüzden 29 Ekim’de anlamlı bir açılış olmuş oldu. Bin 385 metrekare bir alan federasyon ne dediyse onu yapmaya çalıştık. Uluslararası maçlarında buraya gelmesi gerekiyor bundan sonra ki süreçte. İnşallah öyle bir süreç olacak. Şu anda Türkiye’de en büyük pist burası. Federasyonun bize dediği bu. Onlar ölçtüler ona göre karar verdik. Burada ilk müsabaka yarın yapılacak. Gelecek senelerde daha da büyük müsabakalar burada olacak inşallah” diye konuştu.

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