Eyüpsultan’da spor salonunun çöken çatısı drone ile görüntülendi

Eyüpsultan’da yoğun kar yağışı nedeniyle çöken spor salonunun çatısı havadan görüntülendi. Çöken çatının altında kalan araçlar ekipler tarafından çıkarılırken devrilen elektrik direği nedeniyle bölgedeki evlere hala elektrik verilemedi.

Olay, Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi’ne ait kapalı spor salonunun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çatının çökmesiyle bir elektrik direği devrilerek mahallenin elektriği kesilmesine yol açtı. Park halinde bulunan 6 araç da çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatının altında kalan araçları bulunduğu yerden çıkardı. Çökmeden dolayı hasar gören araçların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Devrilen elektrik direğinin yerine BEDAŞ ekipleri tarafından yenisi dikildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

“Araçlar neredeyse kullanılamaz hale gelmişti”

Otomobili çöken çatının altında kalan mahalle sakini Nurullah Abukan, “Akşam saatlerinde birden çadır çöktü. Sesleri duyunca fark ettik. Dışarı baktığımızda tamamen çöktüğünü gördük. Altında 5-6 tane araba kalmıştı. Olay yerine geldik. Aracın biri de bizimdi. Araçlar neredeyse kullanılamaz hale gelmişti. İtfaiye ekipleri gelip araçları çıkarttılar” dedi.

“Bizim üzerimize de çökebilirdi”

Evlerde elektriğin kesik olduğunu ifade eden Abukan, “TEDAŞ geldi. Elektriği kesti. Elektriklerimiz henüz verilmedi. Sokak lambalarına verildi. Evlere verilmedi. Çökme sebebi çadırın üstünde kar birikmesi. Tabi bu bir sebep değil. Yapının sağlam olmaması. 10 dakika önce de biz buradan geçtik. Bizim üzerimize de çökebilirdi” diye konuştu.