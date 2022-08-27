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Eyüpsultan’da sağanak yağış etkili oldu
İstanbul’da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan’da kısa süreli etkili oldu.
Genel 27.08.2022, 13:21
İstanbul’da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan’da kısa süreli etkili oldu.
İstanbul’da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış gün içerisinde kentin bazı noktalarında etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağış öğle saatlerinde Eyüpsultan’da aralıklarla etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
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|1
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|1
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|0
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|9
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|3. Leeds United
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|7
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|2. Villarreal
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|6
|4. Osasuna
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|6
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|4
|6. Rayo Vallecano
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|7. Athletic Bilbao
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|8. Celta Vigo
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|9. Atletico Madrid
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|10. Girona
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|12. Real Sociedad
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|1
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|1
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|0
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