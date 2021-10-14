banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Eyüpsultan’da polis uygulamasında suikast tipi silah ele geçirildi

Eyüpsultan’da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu şahsılarda suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı.

Genel 14.10.2021, 10:59
Eyüpsultan’da polis uygulamasında suikast tipi silah ele geçirildi

Eyüpsultan’da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu şahsılarda suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir suikast silahı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ında uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdu. Ekipler, araçta bulunan yabancı uyruklu Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov’un üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında Alakbar Quliyev’i hırkasının şapka kısmında tek atımlık suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı. Yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 şahısta gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1