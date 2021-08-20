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Eyüpsultan’da Polis Meslek Yüksek Okulu kursu

Eyüpsultanlı gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavı hazırlık kursu kayıtları başladı.

Genel 20.08.2021, 11:29
Eyüpsultan’da Polis Meslek Yüksek Okulu kursu

Eyüpsultanlı gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavı hazırlık kursu kayıtları başladı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultanlı gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavı hazırlık kursu kayıtları başladı. PMYO kursuna kayıt yaptıracakların 250 TYT puanı alması koşulu bulunuyor. Kurs kayıtları Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılıyor. Eğitimler, PMYO sınavlarında kullanılan parkurların birebir aynı modelleriyle gerçekleşecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler 02124401567 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirler.

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