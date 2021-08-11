Eyüpsultan’da Kur’an okuma şenliği

Eyüpsultan Belediyesi “Kur’an’la Büyüyorum, Dinimi Öğreniyorum” sloganı ile çocuklara yönelik Kur’an ziyafeti programı düzenledi.

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda gerçekleştirilen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri, vakıf ve STK’lerde Kur’an kurslarına giden çocuklar için düzenlenen programa bin 500 öğrenci ve veli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Karagöz - Hacivat gösterisi ile başlayan programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kur’an eğitimlerini kırk günlük yaz eğitimleriyle değil, hafta sonları da yaparak bir gelenek haline getirmek istediklerini belirtti. Sahne etkinlikleri, sürpriz hediyeler ve ikramlarla son derece renkli geçen programın sonunda ise Başkan Deniz Köken, çocuklara ve velilere pilav dağıtımı yaptı.

“Bu dönem 3 bin çocuğumuz, kur’an öğrenme kurslarına katıldı”

Pandemi döneminden dolayı ara verdiklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan’ın bütün mahallelerine bu işi yayalım istiyoruz. Yaz döneminde çocuklar zoraki kurslara gidiyor algısından dışarı çıkarmak, onu sevimli hale getirmek istiyoruz. O yüzden velilerle ve yetkililerle bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma halindeyiz. Bu dönem, camilerimizde ve bizim belediyemizin bütün etkinliklerin tamamında yaklaşık 3 bin çocuğumuz Kur’an öğrenme kurslarına geldiler. Burada aynı zamanda hem sporlarını yaptılar, hem Kur’anlarını öğrendiler, hem de değişik etkinliklere katıldılar. İsteriz ki sayı daha fazla olsun. İki yıllık pandemiden dolayı yapamadık. Yapamayışımızdan dolayı da arada boşluk oluştu, bu boşluklarda gelemeyenler, o yaşı geçirenlerin de hakları kaldı. Onlara da bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden eksiği olanları tespit eden anne ve babalar bu konuyla ilgili bizimle irtibata geçerlerse, onların da o boşluğunu telafi etmeye gayret ederiz” dedi.

“Aydınlık Türkiye’yi çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz”

Konuşmasında çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, ciddi bir öğrenme kaybının yaşandığını da dile getiren Başkan Deniz Köken, “İlk ve ortaokul çocuklarının öğrenme kayıplarını tespit edilmesi ve giderilmesi ile ilgili İstanbul Üniversitesi ile anlaşma yaptık. Bu eksiklerimizi de gidererek onların telafisi nasıl yapılır, bununla ilgili yine uzmanlardan destek alarak, bu açığı kapatmak istiyoruz. Öğrenme kaybını basite almayın, on yıl sonra doktor, mühendis bulamayız, bütün branşlarda eksiklikler olmaya başlayacaktır. Bu 1, 2 ve 3. sınıflar özellikle çok sıkıntılı bir dönem geçirdiler. O yüzden anne ve babaların da bu konuda biraz daha gayretli olmalarında fayda var diyorum. Her ne kadar bizim ana işimiz olmasa da bölgemizde yaşayan bütün insanların eğitimlerini rahat ve eşit alabilmeleri bizim ana görevlerimiz arasında geliyor. O yüzden şehrimizde 7’si başlayan 3’ü başlayacak olan 10 okul inşaatımız var. Bunlar bittiğinde inşallah en az 15 - 20 yıl okul sorunu olmayacak. Çocuklarımızla birlikte aydınlık Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Hem sporcu, hem hafız, hem de öğretmen ve doktor yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.