Eyüpsultan’da ’İnsanın Geleceği’ söyleşisinin konuğu Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için vatandaşlara birbirinden özel etkinlikler düzenliyor.

Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetleri’nde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri’nin konuğu, “İnsanın Geleceği” konulu söyleşisiyle Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut oldu.

Söyleşide, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini fakat güzel günlerin geleceğini ifade eden Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"O güzel günler gelecek inşallah. Birazcık sabır, yiğitlik, tahammül gösterelim; gönül aldatıcı fitnelere kanmayalım. Hiçbir sıkıntının müjdesiz olduğu vaki değildir. Lut kavmini helak eden melekler İbrahim’e uğradılar, ’Bu şehri yıkacağız ama sana bir oğul müjdeleyeceğiz, bu oğul vasıtasıyla bu şehirlerin hepsi Allah’a kulluk edecek insanlardan olacak’. Önce o müjdeyi verdiler, sonra gittiler Lut kavmini tarumar ettiler. Gelmekte olan o güzel zamanların gelmesini biz kendi istidamızla, kendi çabalarımızla tam da hak edebilmiş değiliz. Bu zamanda daha çok sünnete sarılmak gerekiyor. Daha çok imani ve itikadi bir hayat yaşamak ve daha çok fedakarlık yapmak gerekiyor. Azların çokları yeneceği bir dönemdeyiz. Allah’ın izniyle göreceksiniz, yaşayacaksınız o güzel günler gelecek. İnsanları imandan hayra davet edin. Çünkü imani mesele bir kişiyle başlar, büyük davalar da bir kişiyle başlar. Hz. Musa bir kişi istedi yanına, Harun. Peygamber Efendimiz onu da istemedi, ’Kim benim borçlarıma kefil olur?’ dedi, 17 yaşında bir çocuk, Hz. Ali ’Ben’ dedi. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah herkesle beraber olsun, Ramazan’ınız mübarek olsun. İnşallah Ramazan bütün günahlarımızı yakar."

Program sonunda sahneye gelen Başkan Deniz Köken, Mehmet Ali Bulut’a teşekkür ederek Gravürlerde Eyüpsultan kitabını hediye etti.