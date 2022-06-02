Eyüpsultan’da inşaat demirine saplanarak hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da bir inşaatın temeline düşen ve buradaki demirlere saplanarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası 11 yaşındaki Eşref Güneş, Eyüpsultan’da bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oyun oynamak için okulda bulunan ve sonrasında evine dönerken kısa yoldan gitmeye çalışan 11 yaşındaki Eşref Güneş, dengesini kaybederek inşaat alanındaki demirlerin üzerine düşmüştü. Buradaki kolon üzerinde bulunan demirlere saplanan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti. 11 yaşında hayatını kaybeden Eşref Güneş için bugün ikindi namazı sonrası Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Baba Fesih Güneş, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze aracına konulan Güneş, Eyüpsultan’da bulunan aile kabristanlığında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.