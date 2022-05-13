Eyüpsultan’da en güzel balkon yarışması başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Eyüpsultan Çiçek Açıyor” sloganıyla ikincisini düzenlediği “En Güzel Bahçe-Teras ve Balkon Yarışması”na kayıtlar başladı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin “En Güzel Bahçe-Teras ve Balkon Yarışması” olarak iki ayrı kategoride düzenlediği yarışmada büyük bir özenle hazırlanmış birbirinden güzel ve renkli bahçe, balkon ve teraslar yarışacak. Çevre sevgisini arttırmak ve çevreye karşı vatandaşların duyarlılık bilincini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, her yarışmacı yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilecek ve başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekânı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen gösterecek. Yarışmada her iki kategoride birincilere ödül olarak 20 bin TL hediye çeki, ikincilere 10 bin TL hediye çeki, üçüncülere ise 5 bin TL hediye çeki verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Haziran Çarşamba günü olacak. Sonuçlar ise 17 Haziran tarihinde açıklanacak.