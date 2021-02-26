Eyüpsultan’da düzenlenen öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği öykü yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

2023 Eğitim Vizyonu perspektifiyle, öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artırmak, düşünce dünyalarına özgün bir yaklaşımla katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Eyüpsultan Belediyesi’nde gerçekleşti. Ödül törenine Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Biltes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Can Uysal ile dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı.

“İlçedeki dil okullarının sayısını artıracağız”

Başkan Deniz Köken, dil okullarının sayısını artıracağını söyleyerek “Biz Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan çocuğun dil sorunu olmasın istiyoruz. Bu konuda Biltes zaten uzman. Hem onlardan da destek alacağız hem de ilçedeki dil okullarının sayısını artıracağım. Bu öykü yarışmasını bir daha ki seneye İngilizce yapacağız. Yarışmaya katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmaya yaklaşık 3 bin eser katıldı

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan yarışmaya, ilçede bulunan okullardan yoğun katılım oldu. Öğrenciler tarafından yazılan yaklaşık 3 bin eser yarışmada kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmanın, ilkokul öğrencileri için konusu “Benim Kahramanım”, ortaokul öğrencileri için konusu “Doğa İçin Yaz” ve lise öğrencileri için konusu “Merhamet" oldu. Yarışmada ilk üçe girenlere tablet, ilk 30’a girenlere ise bir yıllık İngilizce kursu ödülü verildi.