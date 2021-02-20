Eyüpsultan’da Covid-19 denetimleri devam ediyor

Eyüpsultan’da kısıtlamadan muaf olan marketlere ve paket servis yapmak suretiyle açık olan restoranlara yönelik ilçe kaymakamı İhsan Kara’nın katılımıyla maske ve hijyen denetimi gerçekleşti.

İçişleri bakanlığının yayınladığı Covid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Eyüpsultan’da bulunan ve hafta sonu yalnızca paket servis ile çalışmak suretiyle açık olan restoranlara denetimlerde bulunudlu. Dükkanlara müşteri alınmaması, hijyen kuralları ve maske takımına önem gösterilen denetimlerde İlçe Kaymakamı İhsan Kara ile polis ekipleri, zabıta ekipleri ve maliye ekipleri yer aldı.

“Herkes hazırsa, hastalığın bittiği gün o gündür”

Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara; “İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinatörlüğünde bir denetim yapıyoruz. Bu denetimdeki asıl amacımız bundan sonraki günlere daha sağlıklı hazırlanabilmek. Hastalıkta artık sona gelmek mücadeleyi kazanmak ve bundan sonrasında esnafımızla müşterimizin en güzel şekilde buluşabilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri gözden geçiriyoruz. Esnafımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bunca zamandır sabırla metanetle hareket ettiler. Aslında herkes hazırsa hastalığın bittiği gün, o gündür diye düşünüyoruz. Bu konuda arkadaşlarınızla polisimizle, zabıtamızla maliye ekiplerimizle, birlikte topyekun birlikteyiz. Bu denetimleri sürdürmemizin sebebi esnafımızın ve vatandaşımızın en güzel şekilde sağlıklı günlere kavuşmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu

Eyüpsultan’da kafe sahibi Mesut Çiftçi “Denetimlerin devam etmesi tabi ki iyidir. İnşallah insanlar biraz daha rahatlar artık. Bu pandemiye biraz dikkat ettikten sonra bunları aşarsak her şey daha güzel olacak. Bizim burada şu anda paket servisi olarak veriyoruz. Onlara özen gösteriyoruz” dedi