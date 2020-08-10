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Eyüpsultan’da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor
EYÜPSULTAN’DA SABAH SAATLERİNDE ÇÖKEN ÜST GEÇİTTE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI GECE DE SÜRÜYOR. YOLDA TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİT OLARAK SAĞLANIRKEN EKİPLER ONARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. İSTANBUL'UN EYÜPSULTAN İLÇESİNDEKİ HASDAL KIŞLASI ÖNÜNDEKİ ÜSTGEÇİT HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE BU SABAH ÇÖKMÜŞ VE YOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANMIŞTI. KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONRASINDA AKŞAM SAAT 18.00 SIRALARINDA YOLUN İKİ ŞERİDİNDE BULUNAN KÖPRÜ YOLDAN KALDIRILIRKEN ENKAZI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. YOLDA TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİT OLARAK SAĞLANIRKEN EKİPLER ÜST GEÇİDİN ÇÖKMESİYLE YOLDA OLUŞAN HASARI ONARMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜYOR.
Genel 10.08.2020, 04:26
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Eyüpsultan’da sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de sürüyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler onarma çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kışlası önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir sebeple bu sabah çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saat 18.00 sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü yoldan kaldırılırken enkazı kaldırma çalışmaları gece de devam ediyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler üst geçidin çökmesiyle yolda oluşan hasarı onarma çalışmasını sürdüyor.
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