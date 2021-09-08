banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Eyüpsultan’da çocuklar, zabıtaya emanet

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Genel 08.09.2021, 17:20
Eyüpsultan’da çocuklar, zabıtaya emanet

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.


Okul giriş ve çıkışlarında çocukların evlerine ve servislerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için güvenlik önlemleri alan Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip veli ve öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oluyor. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri Halit Derviş İbrahim İlkokulu, Silahtarağa İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Kasım Çavuş Cami Kavşağı, Alibeyköy Meydanı, Alibeyköy’de Silahtarağa Tüneli’nin ışıklarında görev yapıyor. Öğrencilerin okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından da beğeni topluyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0