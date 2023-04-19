Eyüpsultan’da bayram öncesi evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçede yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor, berberlik hizmeti veriyor.

Çalışma çerçevesinde belediye ekipleri ilçe genelinde 386 ailenin evini temizleyerek bayrama hazırlayacak. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında belediye ekipleri evleri süpürüyor, tepeden tırnağa siliyor, evler en ince detayına kadar temizleyerek pırıl pırıl hale getiriliyor.

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizliği sadece bayramlar gibi özel günlerde değil bunun haricinde de rutin olarak yaklaşık 2 ile 3 hafta arayla gerçekleştiriliyor.

Engelli ve 65 yaş üstü 275 vatandaşa berberlik hizmeti

Kişisel bakımlarını yerine getiremeyecek durumda olan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların saç ve sakal kesimleri kuaför Levent Bulut tarafından özenle yapılıyor. İlçe genelinde 275 vatandaşın saç ve sakal kesimleri verilen randevular istikâmetinde belirli periyotlar halinde gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar hizmetlerden dolayı Başkan Deniz Köken’e dua ediyorlar

Evinde bayram temizliği yapılan vatandaşlardan Ferda Yapucu, “50 senedir Eyüpsultan’da oturuyorum. Belediye Başkanımızdan memnunuz, çok şükür. Hizmetleri de güzel veriyorlar. Belediyemizden bayram temizliği için geldiler, sağ olsunlar. Ben temizlik yapamıyorum, hastayım, kolumda da rahatsızlık var. Bu hizmeti duymuştum, ben de müracaat ettim. 2 -3 haftada bir temizlik için geliyorlar. Temizliğin çok faydası oluyor benim için” dedi.

“Allah onun ayağına taş değdirmesin”

Fatma Baran, “Allah razı olsun. Ben temizlik yapamıyorum. Önceden oğlum yapıyordu. O da kolundan sakatlandı, ameliyat oldu. Temizlik için başvurduk şimdi evime geliyorlar. Ne zaman çağırırsam hemen ertesi gün gönderiyorlar. Gelip temizliğimi yapıyorlar, ev mis gibi oluyor, gidiyorlar. Belediye Başkanımız Deniz Köken beye ne kadar dua ediyorum. Allah ondan razı olsun, iki cihanda aziz olsun. Allah onun ayağına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.

“Tüm hizmetlerden memnunum”

Evinde berberlik hizmeti alan vatandaşlardan Alaattin Öner aldığı hizmetle ilgili şunları söyledi: “Emekliyim, rahatsızlığımdan dolayı evde oturuyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun, bütün hizmetlerden çok memnunum. Levent kardeşim geliyor Allah razı olsun. Ambulans hizmeti alıyorum. Tüm hizmetlerden memnunum.”

“Allah belediye başkanımızdan bin defa razı olsun”

Ali Rıza Demircan da evde berberlik hizmetiyle ilgili: “14 Yaşında İstanbul’a geldim. Gece gündüz çalıştım. Levent kardeşimin bana 2 senedir yaptığı hizmeti kimse yapmadı. Rahatsızlığımdan dolayı berbere gidemiyorum. Belediyemizden berber hizmeti alıyorum. Allah Belediye Başkanımızdan bin defa razı olsun. Allah belediyemizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.