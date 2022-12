Eyüpsultan’da Akşemsettin ve Topçular Yüzme Havuzları açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan Akşemsettin ve Topçular Yüzme Havuzları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, " Her bir çocuğumuz ilkokulu bitirmeden bir spor lisansına sahip olacak” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Akşemsettin ve Topçular Yüzme Havuzları düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan önce Eyüpsultan bando takımı vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

"En kısa zamanda 10 farklı spor dalından oluşan alanı Osmanlı parkımıza kazandıracağız"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “ Osmanlı parkındaydık. Tenisten basketbola, basketboldan jimnastiğe pek çok alanda hizmet veren bir alan. Eyüpsultan halkının spora ilgisini görmek bizi ayrı bir sevince boğdu. İnşallah en kısa zamanda 10 farklı spor alanından oluşan alanı Osmanlı parkımıza kazandıracağız. Her alanda olduğu gibi Türkiye’nin son 20 yılında büyük bir devrimin göstergesi. Özellikle sağlık alanında yaptığı dönüşümler sizler en yakın şahidisiniz. Eğitimde, sanayide altyapıda her alanda Türkiye’nin büyük bir dönüşümü son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdi. Bundan sonra da aziz milletimizden aldığı ilhamla bu devrimleri artırarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Her bir çocuğumuz ilkokulu bitirmeden bir spor lisansına sahip olacak"

Her çocuğun spor lisansına sahip olacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu; “Sadece bu yıl 51 farklı branşta beş bin 279 madalyamız var. Bu önemli devrimin sonucudur. Bu güzide gençlerin yarınlar adına bu ülke için büyük bir adım olduğunun göstergesidir. Geçen hafta TMBB meclisinde bütçemizi halka sunduk. Her alanda gençler tesislerimizde spor yapacak. Geçtiğimiz ay Milli Eğitimle birlikte bir protokol gerçekleştirdik. Artık ilkokullarda hem tesislerimiz hem antrenörlerimiz en güçlü şekilde hizmet verecekler. Bu vesileyle her bir çocuğumuz ilkokulu bitirmeden bir spor lisansına sahip olacak” dedi.

"Spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise "Biz istiyoruz ki ilk ve ortaokullar yüzme bilmeden mezun olmasınlar. Birlikte beraberce hem bakanlığımız hem bizler hem de sizlerin de desteğiyle spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz" diye konuştu