Eyüpsultan Cami ve meydanı gül suyu ile yıkandı

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camisi’ni ve Eyüpsultan Meydanı’nı gül suyuyla yıkadı.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan’ın vazgeçilmez noktalarından biri olan Eyüpsultan Cami ve Eyüpsultan Meydanı’nı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi.

11 ayın sultanı Ramazan’ın geldiğini söyleyen Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, "İstanbul’da da Ramazan deyince akla Eyüpsultan gelir. Biz de bu bağlamda hem içeride hem dışarıda hem çevresinde, hem önlemler hem temizlik çalışmalarıyla inşallah önlemler aldık. İlk olarak meydanı hazır hale getirdik. İkinci olarak her gece sizin aracılığınızla bütün vatandaşımıza duyuruyoruz. Saat 12 ile 2 arası camiyi boşaltıp, her gece temizlik yapacağız. Pandemiden yeni çıktık. Vatandaşlarımızın sağlığını da düşünmemiz gerekiyor. Meydanlarda sergi açtırmayacağız. Bunun için de hemen Eyüpsultan’ın girişinde zabıta karakolumuzun karşısındaki parkımız içinde bu hizmeti verdireceğiz. Kendi imkanlarıyla ille de iftar yapacağım diyorlarsa orada yapacaklar. Hemen oranın alt tarafında Sultan Reşat Okulu’muzun bahçesinde her akşam bin kişilik iftarımız var. Zalpaşa Caddesi’nde fuarımızla hazır etkinliklerimiz devam edecek. Alibeyköy bölgesinde de her akşam yöresel gecelerimiz olmaya devam edecek. Geldiğinizden bu yana zaten 1-2 senesi Ramazan ayının pandemiyle geçti ama biz bu iki senede dışarda iftara müdahale etmiştik, yaptırmadık. Bundan iyi verim aldık. Vatandaşlarımıza ve dışarıdan gelenlere yer açmak için yapıyoruz. Buralarda sergi açılıyor. Hemen akşam da yatsı vakitleri arası çok kısa, burada o sergilerin tekrar toparlanıp tekrar temizlenmesi zor olur. O yüzden herkesten bu konuda bize yardımcı olmalarını, burada daha çok ibadete yer ayrılması için bu bölgede hiçbir etkinlik yaptırmıyoruz. Biz de yapmıyoruz. Ben buraya çadır da açmıyorum. Hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hem de İstanbullu vatandaşlarımızı hem tüm ülke vatandaşlarımızın Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah kazasız belasız afetsiz yeni yıllarımız olur inşallah” şeklinde konuştu.