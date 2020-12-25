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Eyüpsultan Belediyesi’nden yetim ve öksüzlere kışlık kıyafet yardımı
İhtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinin yaşandığı şu günlerde yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.
Genel 25.12.2020, 11:40
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İhtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinin yaşandığı şu günlerde yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.Eyüpsultan Belediyesi ve Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 3 - 15 yaş arası 133 çocuğa kışlık kıyafet verildi. Mont, bot, atkı, bere, eldiven, çorap takımı olmak üzere her çocuğa 6 parça kışlık giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi.
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