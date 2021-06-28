Eyüpsultan Belediyesi Anaokulu’nda mezuniyet coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Ezbere değil deneyime dayalı eğitim" sloganıyla eğitimlerine başlayan anaokulunun ilk mezunları için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Ezbere değil deneyime dayalı eğitim" sloganıyla eğitimlerine başlayan anaokulu ilk mezunlarını verdi. Anaokulunun bahçesinde düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da katılarak miniklerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Törende ilk olarak minik öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri sahnelediler.

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Gösterilerin ardından kürsüye gelen Başkan Deniz Köken: “Çocuklarımız pandemiden dolayı yarım dönemlik eğitim aldılar. Bu yarım dönemlik eğitimle bile neler yapabileceklerini görüyorsunuz. Demek ki tam kapasiteyle çalıştıklarında burada sizleri mest ederler. Burada bahçemizde sebzelerimiz var, meyve ağaçlarımız var. Artık kirazın manavda değil ağaçta yetiştiğini görecekler. Bu pandemi meselesi tam çözüldüğünde burada daha farklı uygulamalar yapacağız. Trafik eğitim pisti oluşturacağız. Akülü arabalarla araba kullandıracağız. Çocuklarımıza iki şeyi iyi öğretmemiz lazım. Birisi geri dönüşüm meselesini diğeri de trafik. Buralarda çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“İstanbul geneline örnek olmasını temenni ediyoruz”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlhan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ Yavrularımız bizim en kıymetlilerimiz. Bu manzaralar çok özlediğimiz manzaralar. Başkanımızın bunu Eyüpsultan genelinde yaygınlaştırmasını ve İstanbul geneline de örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu eğitim kurumumuzla çocuklarımızın görerek, yaşayarak öğrenmenin yolunu Eyüpsultan’da başlattık. Allah devamını nasip etsin.”

Konuşmaların ardından miniklere diplomaları verildi. Diplomalarını alan minik öğrenciler keplerini hep birlikte havaya attı.