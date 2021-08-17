Eyüpsultan Alibeyköy Cemevi’nde Muharrem iftarı

Eyüpsultan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi ve Alibeyköy Cem Evi’nde iftar programı düzenledi. Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi bahçesinde kurulan iftar sofrasında canlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “İnsan olmanın tanımı şu değerli dostlar “Başkası için bir şey yapmak”. Kendisi için değil. Hasenat ve salihat kavramları vardır. Hasenat kendin için bir şey yapmaktır, salihat başkası için bir şeyler yapıyor olmaktır. Bu gün burada olmamızın nedeni başkası için bir şey yapmaktır. Başkaları için bir şeyler yapıyor olabilmenin en güzel örneklerinden bir tanesidir bugünkü yaptıklarımız” dedi.

Başkan Deniz Köken’in konuşmasının ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi ve Alibeyköy Cemevi Başkanı Hüseyin Güzelgül, "Can, baş vererek Hak yolundan ayrılmayan Kerbela şehitleri ve şehitler şahı İmam Hüseyin aşkına birlik ve beraberliğimizin daim olması" için dua etti.